صدارة قوى العرب.. خضراء

الدمام - حسام النصر | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

تصدر المنتخب السعودي للناشئين لألعاب القوى منافسات اليوم الأول للبطولة العربية، التي يستضيفها ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة التونسية تونس.

وجاءت صدارة الأخضر، عقب تحقيقه "4" ميداليــات "ذهبيتــان وفضيـــة وبرونزية".

وافتتح شريط الميداليات السعودية الواثب علي الناصري في مسابقة القفز بالعصا، محققا الميدالية الذهبية، وأضاف الرامي عبدالمجيد السبيعي الميدالية الذهبية الثانية، بتحقيقه المركز الأول في منافسات رمي الرمح.

وأحرز العداء أحمد المرواني الميدالية الفضية بعد أن حل ثانيا في نهائي "100"م، ونال زميله عبده مرزوق الميدالية البرونزية في نفس السباق عقب حلوله في المركز الثالث.

وخسر العداء باقر آل جمعة فرصة الفوز بإحدى ميداليات "110" أمتار حواجز، بعد أن استبعد في النهائي لخطأ فني في انطلاقة السباق رغم أنه كان مرشحا للفوز بإحدى الميداليات.

من جانبه، أكد الواثب على الناصري صاحب ذهبية القفز بالعصا أن الإنجاز ثمرة العمل والجهد الذي بذله قبل البطولة مع مدربه، كذلك الدعم الذي حصل عليه من اتحاد اللعبة برئاسة العميد هادي بكر، الذي وفر له كل مقومات النجاح، واعداً بأن تكون الميدالية هي بداية الإنجازات.

فيما أهدى عبدالمجيد السبيعي ذهبية رمي الرمح للوطن وللمسؤولين في اتحاد القوى، مشدداً على أنه سيواصل تحقيق طموحاته الكبيرة في المستقبل.

كما أهدى أحمد المرواني إنجازه للوطن ولوالديه، وقال: "طموحنا كبير، ولن يتوقف عند هذا الحد، والحمد لله أرقامنا تتحسن، وهذا هو المهم".