الجمباز يفتتح الموسم بالبراعم

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

افتتح الاتحاد السعودي للجمباز أمس موسمه الرياضي الجديد 2017-2018م، بإقامة بطولة المستوى الأول لأندية المملكة لمرحلة البراعم في صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.

وشارك في بطولة البراعم أندية الخويلدية والسلام والاتحاد وكميت والابتسام والوشم والبطين والهلالية، الذي شهدت تنافساً كبيراً بين أبطال الجمباز على مختلف الأجهزة في انطلاقة الموسم.

من جانبه، أكد عبدالإله بن أحمد أبو الريش رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجمباز، أن جميع الترتيبات قد استكملت لبداية الموسم الجديد.