جدة تحتضن عربية اليد

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

أنـهــــى الاتحـــادان السعـــــــــودي والعـربي لكــــرة اليد الاستعدادات النهائية لاستضافـة البطولة العربيـــة التاسعة لمنتخبات الناشئين التي تقام بمحافـظـــة جدة خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة 6 منتخبـات هي: السعودية والعراق وعمان وتونس ومصر والمغرب.

وأوضح محمد المنيع الأمين العام للاتحاد العربي لكرة اليد أن الاتحاد لديــه الرغبة لدعم كافة الاتحادات العربية من خلال تنظيم بطولات رسميـــة تساعد في تطوير منتخباتها استعدادا للمشـاركـــات القـاريـــة والدولية المقبلة.