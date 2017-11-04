عادل عزت: سامي شخصية رياضية نادرة

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 16:39 pm

أوضح عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي أن سامي الجابر المدير التنفيذي الجديد في اتحاد الكرة يملك تاريخاً كبيراً مع ناديه والمنتخب السعودي، وهو من اللاعبين الدوليين الذين خدموا الكرة السعودية.



وذكر عزت في تصريحات اعلامية أمس: "سامي الجابر يملك تاريخاً كبيراً مع ناديه والمنتخب السعودي، وهو من اللاعبين الدوليين الذين خدموا الرياضة السعودية، ومن النادر أن تجد شخصا لعب كرة قدم ودرب وعمل إداريا ويتحدث عدة لغات مثل سامي الجابر، وأتوقع أن يقدم الجابر إضافة كبيرة لمجلس إدارة الاتحاد وأن يكون أحد الأشخاص المؤثرين".



وأضاف رئيس اتحاد اللعبة: "المرحلة المقبلة للمنتخب السعودي مختلفة ويجب أن نكون مستعدين لكأس العالم من كل الجوانب، ولهذا أحدثنا عدة تغييرات إدارية وفنية، وسيكون هناك مدربون من الدوري الإسباني لمتابعة اللاعبين وسيعطى اللاعب الذي يتم اختياره الفرصة للمشاركة في الدوري الإسباني".



وكان اتحاد القدم أعلن الأسبوع الماضي، تعيين سامي الجابر مديراً تنفيذياً في الاتحاد السعودي.