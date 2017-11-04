فالنسيا ينتصر على ليغانيس ويزيد الضغط على برشلونة

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 17:32 pm

شدد فالنسيا صاحب المركز الثاني وصاحب العروض الرائعة هذا الموسم، الضغط على برشلونة المتصدر بفوزه السهل على ضيفه ليغانيس 3-0 اليوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وهو الفوز الثامن لفالنسيا مقابل ثلاثة تعادلات، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، وبات على بعد نقطة واحدة فقط من برشلونة الذي يستضيف إشبيلية الخامس اليوم أيضاً.



وسجل أهداف فالنسيا دانيال باريخو (14)، والبرازيلي رودريغو مورينو (71)، وسانتياغو مينا (82) من ركلة جزاء.



ويلعب اليوم أيضاً ديبورتيفو لا كورونيا مع أتلتيكو مدريد آلافيس مع إسبانيول، وتختتم المرحلة يوم الأحد فيلتقي ليفانتي مع جيرونا، وسلتا فيغو مع أتلتيك بلباو، وريال سوسييداد مع أيبار، وفياريال مع ملقة، وريال مدريد حامل اللقب مع لاس بالماس.



وافتتحت المرحلة أمس الجمعة بتعادل ريال بيتيس مع خيتافي 2-2.