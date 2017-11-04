الهلال يكتسح الاتحاد ويحجز مقعداً في نهائي كأس الشباب

جدة - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 18:29 pm

حجز فريق شباب الهلال لكرة القدم مقعداً في نهائي كأس الاتحاد السعودي لدرجة الشباب، بعد أن اكتسح نظيره الاتحاد بسداسية نظيفة، في لقاء أقيم اليوم السبت على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.



وسجل أهداف الهلال كل من ذعار العتيبي هدفين، محمد سالم هدفين، وخالد فهد ونواف شراحيلي بهدف لكل منهما.



وينتظر الهلال في نهائي البطولة الذي يستضيفه الفريق الأزرق يوم السبت المقبل، الفائز من مباراة الأهلي والقادسية في نصف نهائي البطولة، التي تقام في وقت لاحق اليوم، على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.