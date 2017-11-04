القوة الجوية العراقي بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 19:10 pm

توج نادي القوة الجوية العراقي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2017، بعدما تغلب في المباراة النهائية اليوم السبت على الاستقلال الطاجيكي 1-0، على ملعب هيسور المركزي في هيسور.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 68، عندما سجل القوة الجوية هدف الفوز الثمين عن طريق عماد محسن.



وبات القوة الجوية ثالث فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب البطولة، بعد الفيصلي الأردني والكويت الكويتي.



وكان القوة الجوية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، مقابل 11 نقطة للوحدة و9 للحد البحريني ونقطة واحدة للصفاء اللبناني، ثم في قبل نهائي منطقة غرب آسيا تغلب القوة الجوية على مواطنه الزوراء بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، ثم فاز في نهائي غرب آسيا على على الوحدة السوري بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين.