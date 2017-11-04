كونتيروس يستبعد العنزي.. ويضم الأسطا

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 20:13 pm

ضم الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عبدالله الأسطاء إلى قائمة الفريق المغادرة إلى جبل علي في دبي الإماراتيه، وذلك لإقامة معسكر في فترة التوقف الحالية لأيام "فيفا"، فيما تم استبعاد عبدالله العنزي حارس الفريق من المغادرة مع البعثة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في التدريبات، حيث أظهرت النتائج الأولية للفحص، تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية ويحتاج لثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات.



وبدأت تدريبات الفريق النصراوي اليوم السبت بالجري حول الملعب وإجراء حركات الإحماء والتسخين تحت أنظار جوستافو كونتيروس مدرب الفريق، كما اشتمل التمرين على تمارين تعتمد على لعب كرة السلة، وبعد ذلك قسم اللاعبين إلى مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكيكية والفنية من بينها تمريرات بينيه وقصيرة والتحرك في مساحات ضيقة في الملعب، فيما اختتم الأرجنتيني التدريب بمناوره على منتصف ملعب.





هذا وغادر الفريق النصراوي فور نهاية التمرين، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك استعداداً للمغادرة إلى دبي برئاسة طلال النجار مدير عام الكرة في الفريق العاصمي.