الفيصلي يعود إلى الانتصارات على حساب أحد

الرياض - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 19:41 pm

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لسكة الانتصارات في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بتغلبه على أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من المسابقة.



وتقدم الفيصلي أولاً عن طريق لاعبه إسلام سراج عند الدقيقة 19، فيما عدل النتيجة لصالح أحد لاعبه محمد عطية عند الدقيقة 36، فيما أضاف البرازيلي لويس جوستافو الهدف الثاني لفريقه الفيصلي عند الدقيقة 42، ليعزز بعدها إيجور روسي النتيجة لصالح الفيصلي في الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول 45+3.



ورفع الفيصلي رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أحد عند النقطة الخامسة متذيلاً لجدول الترتيب.