الأخضر الشاب يضرب الهندي بخماسية

الدمام - الرياضية | Saturday, 04 November 2017 - 22:25 pm

اكتسح المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم نظيره الهندي بخماسية نظيفة، في لقاء أقيم اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عام.



وسجل الأخضر أول أهدافه عن طريق عبدالله الحمدان عند الدقيقة 15، وأضاف فراس البريكان الهدف الثاني عند الدقيقة 50، وعزز النتيجة عبدالعزيز الشهراني بالهدف الثالث عند الدقيقة 75، فيما استطاع فراس البريكان من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 81، واختم مسلسل الأهداف البريكان بالهاتريك عند الدقيقة 86.



وبهذه النتيجة حقق الأخضر الشاب أول 3 نقاط في التصفيات، متصدراً للمجموعة التي تضع بجواره منتخب الهند وتركمانستان واليمن.





هذا ويواجه الأخضر الشاب في الجولة الثانية من التصفيات منتخب تركمانستان الإثنين المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.