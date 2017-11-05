الدوليون يلغون معسكر الشباب

الرياض - علي الحدادي | Sunday, 05 November 2017 - 00:00 am

رفض الأوروجوياني كارينيو مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم إقامة معسكر تدريبي في فترة التوقف الحالية، بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين وهم: الحارس التونسي بن مصطفى والأرميني بيتزلي والجزائري جمال بالعمري ‏والعراقي سعد الأمير، إضافة إلى الوطني عبدالمجيد الصليهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم، والجزائري محمد بن يطو والبرازيلي جوناتاس بيلوسو لمنحهما إجازة.

وسيكتفي المدرب بإجراء تدريبات في النادي ويخوض مباراة ودية أمام الرائد يوم 11 نوفمبر الجاري.

من جهة أخرى، لم يتقدم أي مرشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة حتى الآن "بنظام القائمة" رغم مرور أربعة أيام على فتح الباب.