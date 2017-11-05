أعرف الدوري السعودي وسأعتمد على الصغار

الدمام - حماد الدوسري | Sunday, 05 November 2017 - 00:00 am

أكد البرازيلي باولو بانوميجو المدرب الجديد لفريق القادسية الأول لكرة القدم، أنه متحمس لخوض أول تجربة له في الدوري السعودي، وأنه يراهن على أنها ستكون ناجحة وستضيف لسجله التدريبي.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مقر نادي القادسية لتقديمه للإعلام: أعلم قوة المنافسة في الدوري السعودي وتقارب مستويات الفرق، لكنني واثق من تقديم مستوى يرضي القدساويين.

وأضاف :”متابعة الدوريات الأخرى ليس بتلك الصعوبة في الوقت الحالي، وعملت 7 أعوام في الإمارات وأعرف الكثير عن الكرة السعودية وعن لاعبي القادسية الأجانب والمحليين بالتحديد”.

وحول كثرة الإقالات في السعودية أوضح : دربت 7 أعوام في الإمارات في أندية مختلفة، وأتمنى أن أستمر أطول فترة ممكنة في الدوري السعودي.

وعن كيفية استغلال فترة التوقف قال:”سأستغلها في الإعداد البدني قبل أول مباراة رسمية أمام الباطن”.

وزاد:أفضل تصعيد اللاعبين الشبان والاعتماد عليهم، قد جربت ذلك في فترة سابقة مع فريقي الشباب والشارقة الإماراتيين وأتمنى أن أكررها مع القادسية”.