العابد خارج حسابات الهلال

الرياض - عبدالإله المرحوم | Sunday, 05 November 2017 - 00:00 am

أكدت لـ"الرياضية" مصادر قربية من الجهاز الفني في نادي الهلال، أن احتمال مشاركة نواف العابد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 نوفمبر المقبل أصبح ضعيفا، بعد أن تجددت إصابته في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق الدورية أمام الشباب الأربعاء الماضي. وأكدت نفس المصادر أن عبدالله الحافظ لن يشارك أيضا بعد تعرضه لالتواء وتمزق في مفصل القدم في لقاء الشباب، وفقا لما ذكرته "الرياضية" في عددها الصادر أمس.

وأوعز الجهاز الفني للجهاز الطبي بقيادة الجزائري اعمر مهدان بتكثيف العلاج للثنائي خلال هذه الفترة، أملاً في تحسن حالتيهما قبل مباراة الإياب، حيث خضع اللاعبان للعلاج في عيادة النادي خلال الأيام الماضية وسيواصلا علاجهما مع الفريق في أبوظبي.

من جهة أخرى، تغادر بعثة الفريق عصر اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإقامة معسكر إعدادي خلال الفترة من ٥-١٤ نوفمبر الجاري، تزامناً مع فترة التوقف الحالية التي تأتي ضمن أيام فيفا، وتضم البعثة 25 لاعبا هم: ياسر القحطاني ومروان الحيدري والبرازيلي كارلوس إدواردو والفنزويلي جليمين ريفاس وحسن كادش ومحمد كنو والأوروجوياني ميليسي ومواطنه ماتياس بروتوس ومحمد جحفلي وفيصل درويش وعبدالله الزوري وعلي البليهي ومحمد الشلهوب وماجد النجراني ومجاهد المنيع ومحمد الواكد والسوري عمر خربين و وليد الأحمد وأحمد الشهري وعبدالله المهيني وأنس زباني ومشاري القحطاني ومهند فلاتة بالإضافة إلى نواف العابد وعبدالله الحافظ اللذين سيواصلان علاجهما مع الفريق.

وسيكتفي الجهاز الفني ببرنامج تدريبي يأتي على فترتين صباحية ومسائية، حيث فضل دياز الاكتفاء بالتدريبات وعدم خوض أي لقاء ودي إلى جانب برنامج غذائي .