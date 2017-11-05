انطلاق أولمبياد الشرطة بـ”الرماية التكتيكية”

أبوظبي ـ الرياضية | Sunday, 05 November 2017 - 00:00 am

افتتحت أمس السبت دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة "أبوظبي 2017" في كلية الشرطة برعاية الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي وبحضور الأمير نواف بن محمد عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وشهد الافتتاح كلمة ترحيبية للعميد وليد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة وعروض بصيرية واستعراضية إلى جانب طابور الدول المشاركة.

وكان العقيد سلطان الودعاني الأمين العام للاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رفع العلم السعودي.

وتشارك منتخبات الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن في النسخة الثانية من الدورة التي تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري في منتخبات الرماية التكتيكية، والجو جيتسو، والجودو، والسباحة.

ويرأس اللواء محمد المرعول الوفد السعودي فيما يتولى العقيد سلطان الودعاني الأمين العام للاتحاد السعودي لقوى الأمن الداخلي إدارة البعثة.

يشار إلى أن الدورة يتنافس فيها ألف لاعب ولاعبة من 44 دولة في أربع ألعاب رياضية "الرماية التكتيكية" "الابسك "، و"السباحة" و"الجودو" و"الجيوجيتسو".

وتبدأ المسابقات اليوم وغداً الإثنين في مسابقة الرماية التكتيكية في ميدان الحفار، فيما تجرى مسابقات بطولة السباحة في مسابح جامعة نيويورك، يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 نوفمبر، على أن تنطلق مسابقة الجودو في صالة "آرينا" يوم الأربعاء 8 نوفمبر ثم يشهد يوم الخميس 9 نوفمبر فعاليات ومنافسات الجوجيتسو في صالة "الارينا".