الصفا يتوج بكأس الملتقى الأول للسباحة

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 05 November 2017 - 02:14 am

توج نادي الصفا للسباحة بطلاً لكأس الملتقى الأول لأندية المنطقة الشرقية للسباحة، بعد أن جمع سباحوه 1078 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه الخليج الذي حل ثانياً بـ 696 نقطة.

وجاء في المركز الثالث الابتسام بـ 264 نقطة وأخيراً الترجي بـ 85 نقطة، في البطولة التي اختتمت مساء أمس السبت والتي شارك فيها 170 سباحاً مثلوا 4 أندية "الصفا، الخليج، الابتسام، الترجي" تنافسوا على 66 سباقاً لكل الفئات "ناشئين، شباب، عمومي".

وقام زياد كشميري عضو مجلس الاتحاد السعودي للسباحة بتتويج أصحاب المراكز الأولى في الملتقى.

من جانب آخر، كرمت إدارة نادي الخليج الراحل فيصل الحسن سباح المنتخب السعودي ونادي الصفا الذي توفاه الأجل قبل عدة أسابيع في مقر إقامة بطولة كأس الملتقى الأول بتقديم درع لإدارة الصفا.