“المبارزة” يشارك في “تمكين المرأة”

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Sunday, 05 November 2017 - 00:00 am

شاركت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد العربي للمبارزة، رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي للمبارزة "كضيفة شرف" في ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي، التي نظمتها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بعنوان " تمكين المرأة في الرياضة" في دبي. ونوقشت خلال الندوة ثلاثة محاور كانت عن تمكين المرأة في الرياضة والتي قدمتها أنيتا ديفرانتز نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وفي المحور الثاني تحدثت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة التونسية عن 'دور المرأة في المنظمات الرياضية'.

وشمل المحور الثالث دور المرأة في المنظمات الرياضية الذي تحدثت عنه الدكتورة مناهل ثابت رئيس جمعية عباقرة العالم.