السبيعي: الأولمبياد هدفي المقبل

| Sunday, 05 November 2017 - 02:15 am

عبر عبدالله السبيعي العداء السعودي عن سعادته بانتزاع الذهب في سباق القوة والتحمل، مشيرا إلى قوة المنافسة من زملائه العدائين قائلا: "استطعت الفوز بالذهب بفضل الله ثم التكتيك الذي وضعه المدرب، وخاصة في الـ"100" متر الأخيرة، مهديا هذا الإنجاز لكل من وضع فيه الثقة من الأجهزة الفنية والإدارية، خاصة أنه يشارك للمرة الأولى في مثل هذه البطولات.

وأكد السبيعي أن هذا الإنجاز سيكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد في الاستحقاقات المقبلة، وسيحرص على خطف الأرقام المؤهلة لأولمبياد الشباب بالأرجنتين وبطولة العالم للناشئين.