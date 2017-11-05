7 ميداليات ترفع رصيد القوى السعودية

| Sunday, 05 November 2017 - 00:00 am

واصلت أم الألعاب السعودية تفوقها في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين، التي يستضيفها ملعب رادس الأولمبي بالعاصمة التونسية تونس، بعد أن رفعت رصيدها من الميداليات المتنوعة إلى "6" ميداليات "3 ذهبيات – فضيتان – برونزية" في ختام منافسات اليوم الثاني للبطولة، الذي شهد منافسة قوية من الدول المشاركة.



ذهبيتان السبيعي وآل صلاح

جاءت الميدالية الذهبية السعودية الأولى أمس، عن طريق العداء عبد الله السبيعي، الذي حقق إنجازا مميزا وسيطر بقوة على سباق "400"م، متفوقا على لاعبي المغرب العربي، حيث أنهى السباق في بزمن "49،25" ثانية، تاركا الفضة والبرونز للجزائر وتونس.

وانتزع علي آل صلاح ذهبية مسابقة الوثب الثلاثي، عندما قفز لمسافة 14:05م في البطولة العربية لألعاب القوى في تونس



فضية الشواكر

كانت الميدالية الفضية الأولى عن طريق الواثب حسين الشواكر، الذي انتزع المركز الثاني في مسابقة الوثب العالي، بقفزه لارتفاع "1،94" متر.

تأهل التتابع وثنائي الـ 200

وضع فريق التتابع المتنوع، المكون من العدائين عبدو مرزوق وأحمد المرواني وياسر هزازي وعبد الله السبيعي أنفسهم في أول مقاعد نهائي السباق، عندما تأهلوا من التصفيات بأفضل الأرقام، ليكونوا حاضرين في النهائي في اليوم الختامي للبطولة. وتأهل العداءان أحمد المرواني وياسر هزازي إلى نهائي سباق "200"م.