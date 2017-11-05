الأرجنتين تخطف دياز من الهلال

الرياض - الرياضية | Sunday, 05 November 2017 - 16:45 pm

تخلف الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم عن البعثة الهلالية التي وصلت اليوم إلى مدينة أبوظبي الإماراتية لإقامة معسكر إعدادي قصير لمدة 10 أيام تأهباً لملاقاة أوراوا الياباني 18 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 في العاصمة الرياض، نظرا لتواجده في بلاده بسبب ظروفة العائلية، وسيتواجد دياز في معسكر الفريق الأزرق الأربعاء المقبل في الإمارات لقيادة الدفة الفنية.



على صعيد آخر، تقرر أن يجري نواف العابد لاعب الهلال في الأيام المقبلة فحوص طبية خارج السعودية، وذلك للاطمئنان على إصابته، التي لحقت به في المواجهة الماضية أمام الشباب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.