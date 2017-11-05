السيتي يعزز صدارته بثلاثية في أرسنال

الرياضية - الألمانية | Sunday, 05 November 2017 - 19:21 pm

واصل مانشستر سيتي انتفاضته الجامحة ببطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم، واجتاز إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب المسابقة الغائب عن خزائنه في المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك عقب فوزه الثمين3-1 على ضيفه أرسنال في المرحلة الحادية عشر للبطولة اليوم الأحد.



وأحكم سيتي قبضته على الصدارة، بعدما حقق انتصاره العاشر في البطولة هذا الموسم والتاسع على التوالي، رافعا رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة هذا الموسم، عند 19 نقطة في المركز السادس.



وانتهى الشوط الأول بتقدم سيتي بهدف حمل توقيع البلجيكي كيفن دي بروين عند الدقيقة 19، وواصل سيتي سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني، بعدما أضاف النجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو، الهدف الثاني عند الدقيقة 50 من ركلة جزاء، ليواصل احتفالاته بحصوله على لقب الهداف التاريخي للفريق السماوي، ويرفع رصيده التهديفي مع الفريق إلى 179 هدفا في مختلف المسابقات، منذ انضمامه لسيتي قبل ستة عوام.



وبهذا الهدف، تقاسم أجويرو صدارة هدافي البطولة في الموسم الحالي مع النجم الانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد ثمانية أهداف.



وأعاد (البديل) اليكسندر لاكازيتي المباراة إلى أجواء الإثارة مرة أخرى، بعدما أحرز هدفا لأرسنال عند الدقيقة 65، غير أن البديل جابرييل جيسوس، أطلق رصاصة الرحمة على آمال الفريق اللندني في التعادل، بعدما أضاف هدفا مثيرا للجدل لسيتي عند الدقيقة 74، حيث أثبتت الإعادة التليفزيونية وقوع زميله الإسباني ديفيد سيلفا في مصيدة التسلل، قبل أن يمرر الكرة للمهاجم البرازيلي.