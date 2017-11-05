مدرب النصر يشدد على الالتزام في معسكر جبل علي

أبوظبي - الرياضية | Sunday, 05 November 2017 - 20:36 pm

اجتمع الأرجنتيني جوستافو كونتيروس مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بلاعبيه قبل بداية التدريبات التي بدأت اليوم في المعسكر الخارجي في الإمارات، وطالبهم من خلاله ببذل المزيد من الجهد، مشدداً على أهمية الانضباط خلال أيام المعسكر.



على صعيد آخر، واصل عبدالله الأسطاء لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، برنامجه التأهيلي اللياقي في معسكر الفريق الأصفر الإعدادي المقام حالياً في جبل علي في دولة الإمارات العربية.