نزلة برد تبعد الهزاع عن الأخضر

لشبونة - الرياضية | Sunday, 05 November 2017 - 21:56 pm

أراح الأرجنتيني باوزا مدرب المنتخب السعودي الأول، هزاع الهزاع مهاجم الأخضر عن التدريبات اليوم الأحد، في المعسكر الإعدادي المقام حالياً في لشبونة البرتغالية، وذلك لتعرضه لنزلة برد.



على صعيد الميداني، حرص الأرجنتيني باوزا مدرب الأخضر خلال التدريبات الجماعية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يسعى لتطبيقها في المباراة الودية الأولى أمام منتخب لاتفيا الثلاثاء المقبل استعداداً لمونديال روسيا 2018.



ويخوض الأخضر ثاني ودياته في معسكر لشبونة يوم الجمعة المقبل مع المنتخب البرتغالي.