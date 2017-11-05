عبدالوهاب ناصر يلحق بسامي الجابر

الرياض- الرياضية | Sunday, 05 November 2017 - 22:12 pm

لحق السعودي عبدالوهاب ناصر مدرب فريق أحد السابق بالسعودي الآخر سامي الجابر مدرب الشباب المقال من منصبه بعد الجولة الثالثة من الدوري المحلي هذا الموسم، حيث أنهت إدارة أحد اليوم الأحد ارتباطها الرسمي بعبدالوهاب ناصر بالتراضي، بعد اجتماع عقد في مقر النادي الصاعد حديثاً لدوري المحترفين السعودي بحضور سعود الحربي رئيس النادي ومدرب الفريق السابق.



وكان أحد قد خسر أمس أمام الفيصلي في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 3-1.



وانضم السعودي عبدالوهاب ناصر إلى قائمة المدربين المقالين في الدوري، حيث يعد سامي الجابر مدرب الشباب، أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم، فيما أقال النصر البرازيلي ريكاردو جوميز بعد الجولة الرابعة، في حين جاء الرائد كثالث نادٍ يقيل الجزائري توفيق روابح، فيما أعلنت إدارة الفيحاء إقالة الروماني جالكا الأسبوع الماضي، وأنهت إدارة القادسية ارتباطها بالتونسي ناصيف البياوي في ذات الأسبوع.