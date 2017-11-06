رسميا.. الفيحاء يتعاقد مع كوستاس

المجمعة ـ محمد السناني | Monday, 06 November 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيـــع الرسمي مع الأرجنتيني جوستافــو كوستاس مديــراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة عام وسبعة أشهر، دون الإفصاح عن قيمة العقــــد، وجرت مراسم التوقيع بمقر معسكر الفريق الإعدادي بفندق موفنبيك في مدينة القاهرة.

ومثل إدارة النــادي في التوقيع محمد الدهش عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول.

وكان الأرجـنـتـيـنــــي جـوستــافـــو قد وصل في وقت مبكر من يوم السبت إلى القاهرة يرافقه الطاقم الفني المساعد، حيث سيقف على التحضيرات النهائيــة للمعسكر الإعــدادي للفريق الذي سيستمر لمدة 9 أيام.