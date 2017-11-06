الأهلي يفتتح المتجر الثاني

جدة - أحمد اللوقان | Monday, 06 November 2017 - 00:00 am

أكملت إدارة النادي الأهلي استعداداتها لافتتاح الفرع الثاني لمتجر النادي، الذي يقع في واجهة النادي على شارع التحلية في مدينة جدة، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح عبدالله الصبان عضو الشرف ومستثمر متاجره، أن القائمين على أمر المتجر يضعون اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح الذي سيكون خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال " اخترنا هذا الموقع ليكون الفرع الثاني بمدينة جدة بعد فرع شارع الأمير سلطان، لتسهيل زيارته للجماهير التي تحضر إلى النادي، مما يحقق الهدف المرجو لنا وللجماهير

وأضاف :"حريصون كإدارة على توفير كل البضائع وكل ما تحتاجه جماهير النادي، مبينا أن تجهيز المتجر استغرق وقتا طويلا ليكون مثالياً "