الاتحاد يفاوض المحليين على التخفيض

جدة ـ ماجد هود | Monday, 06 November 2017 - 00:00 am

بدأت إدارة نادي الاتحــاد برئاسـة حمد الصنــيع في الـتـفـــاوض مع اللاعـبـيـــن السعــوديين الذين لديهــــم مستحقات مالية على النادي، تمهيدا لتسويتها وإغلاق هذا الملف بأسرع وقت.

وأكدت مصادر قريبــة من الإدارة، أن الأخيرة نجحت في نيل موافقـــة بعض اللاعبين على تخفيض مستحقاتهم إلى نسب متفاوتة، بعد جولة من المفاوضات استعانت فيها بفريق من لجنة الاحتراف بالنادي.

ويبلغ مجموع قضايا النادي الداخلية نحو 62 مليون ريال حسب ما أعلن عنه في الجمعيــة العمومية الاستثنـائيـــة التي عقدت مؤخراً بالنادي، منها أكثر من 45 مليوناً مستحقات اللاعبين والبقيـة تخص أحد الأندية المحلية.

ويأتي أسامة المولد وحمد المنتشري ومحمد أبوسبعـــان على رأس اللاعبين الذين لديهم مستحقات متأخرة منذ أعوام، وصدرت فيها أحكام.

وبينت نفــس المصـــادر أن الإدارة وضعت معايير لتسليم اللاعبين المبالغ المطلوبة، أبرزها أن مستحقــــات أي لاعب هي من تحدد كيفية التسليم بعد التنازل، بحيث إذا كان اللاعب لديه مستحقات كبيرة فإنه سيتم جدولتها على دفعات، أما إذا كانت المستحقات قليلة فيتم صرفها دفعة واحدة.

وتتفاوت المطالب من لاعب إلى آخر، حيث يبلغ السقف الأعلى لتلك المطالب تسعة ملايين والأدنى 176 ألف ريال.

يذكر أن ملف مستحقــــات القضايا الداخلية صدرت فيها أحكام ملزمة من غرفـة فض المنازعات لعــدد من اللاعبين ولم تلتفت لها الإدارات السابقة لانشغالها بالقضايا الخارجية الكبيرة لاعتقادها أنها تشكل خطرا كبيرا على النادي في حال عدم حلها أو جدولتها.