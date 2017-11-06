المؤشر: الفترة غاية في الأهمية

متعب العبدالهادي | Monday, 06 November 2017 - 00:00 am

أكد سلمان المؤشر لاعب وسط المنتخب الوطني الأول على أهمية الفترة الحالية من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس العالم 2018.

وقال: "نحن نمر بفترة في غاية الأهمية كونها تساهم في رسم الملامح الفنية وتعزز العديد من الجوانب الفنية الهامة التي تكتسب من خلال هذه المعسكرات، لذلك حالة التركيز بيننا كلاعبين في أعلى مستوياتها من أجل تحقيق الفائدة الكبيرة التي تعود علينا بالنفع".

واعتبر المؤشر أن المباريات الودية في هذا التوقيت مهمة، كونها فرصة للتصحيح وتعزز الإيجابيات لذلك سنلعب هذه المواجهة باحثين عن الفائدة وكسب النتيجة.