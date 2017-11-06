مونديالا فرنسا وألمانيا.. متشابهان

| Monday, 06 November 2017 - 03:37 am

شارك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديالين سابقين لكأس العالم في قارة أوروبا والمفارقة أن نتائجه في البطولتين أتت بشكل متطابق تماما فالسعودية تعادلت مع جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما في 1998 وهي ذات النتيجة التي انتهت بها مباراة السعودية أمام تونس 2006 وكذلك فإن السعودية خسرت بأربعة أهداف نظيفة أمام فرنسا 1998 وكذلك انتهت مواجهتها مع أوكرانيا 2006 وأخيرا خسرت بهدف نظيف من منتخب الدنمارك في 1998 وهي ذات النتيجة التي خسرت بها من المنتخب الإسباني في 2006 .