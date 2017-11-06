نزلة برد تبعد هزاع.. ولاتفيا تجهز الأخضر للبرتغال

متعب العبدالهادي | Monday, 06 November 2017 - 00:00 am

أراح الأرجنتيني إدجاردو باوزا مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المهاجم هزاع الهزاع عن التدريبات الجماعية التي أجريت مساء أمس الأحد في ثالث أيام معسكر المنتخب الذي يقيمه حاليا في مدينة لشبونة البرتغالية، وذلك نتيجة تعرضه لنزلة برد.

وحـرص باوزا خلال التدريبات الجماعية على تطبيــق عــددٍ من الجمل التكتيكيــة التـــي يسـعى لتطبيقها في مباراة المنتخب الودية الأولى أمام منتخب لاتفيا غدا الثلاثاء.

وكان المنتخب واصل تدريباته اليومية على الملعب الوطني، حيث أجريت الحصة التدريبية بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي. وحرص باوزا على تنويع التدريبات للاعبي المنتخب حيث بدأها بالجري، ثم تدريبات الإحماء، وتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، مختتمًا الحصة بإجراء مناورة على كامل الملعب.

وسيجري المنتخب الوطني اليوم الإثنين حصة تدريبية على ذات الملعب عند الخامسة مساءً.