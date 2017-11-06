الثلاثي وهوساوي أفضل من يقود الدفاع

الرياض ـ خالد الرشيد | Monday, 06 November 2017 - 00:00 am

أوضح أحمد الدوخي مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "السابق" على أهمية مرحلة الإعداد الحالية التي يقيمها المتتخب في لشبونة استعدادا لمواجهة البرتغال، مشيراً إلى أن إمام جميع اللاعبين فرصة ذهبية للمشاركة في المونديال

وقال لـ " الرياضية " : باوزا مدرب كبير يعرف ماذا يريد، أنا متفائل جداً بقيادته للأخضر، على اللاعبين المختارين فهم ما يريده في المناورات التدريبية وتطبيقها في المباريات الودية، مشيرا إلى أنه من المبكر جدا

الحديث عن تشكيلة معينة للمونديال، الكل يعلم أن هناك غيابات مهمة وتبقى فترة طويلة على كأس العالم.

وأضاف: أظهرة المنتخب السعودي متمثلة في محمد البريك وياسر الشهراني وحسن معاذ ومنصور الحربي، هولاء لن تخرج الاسماء المختارة عنهم ، مميزين ومتمكنين ولكن يجب عليهم الخضوع للتدريبات المكثفة بعد الحصة التدريبية على طريقة رفع الكرات الجانبية "الكروسات" بشكلها الصحيح ".

وتابع :" في الفترة التي كنا نتدرب فيها مع المدربين بلاتشي ويوردنيسكو الرومانيان كانا يفرضان علينا كلاعبين للأظهرة في هذه التدريبات بعد المران التدريبي، كونها أهم مراكز قوة المنتخب ودورهما مؤثر هجوميا ودفاعيا" .

واختتم الدوخي حديثه : عمر وأسامه أبناء هوساوي يشكلان ثنائيا مميزا وكبيرا، وهكذا اتصور كيفية دفاع المنتخب السعودي في مونديال روسيا المقبل.