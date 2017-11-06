جزائية ماجد تشعل "تويتر" بعد سنوات من الاعتزال

الرياض - الرياضية | Monday, 06 November 2017 - 18:27 pm

استعاد ماجد عبد الله مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حالياً مهاراته الكروية بعد غياب طويل عن ملامستها منذ اعتزاله في الـ20 من مايو لعام 2008م.



وظهر ماجد عبر حساب الزميل يزيد الضويحي مصور المنتخب وهو يداعب الكرة قبل أن يسجل هدفاً من نقطة الجزاء خلال تدريبات المنتخب المقامة في مدينة لشبونة البرتغالية التي تشهد معسكر الأخضر التدريبي استعداداً لنهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018م.



وأشعل ماجد عبدالله موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن تداولت الجماهير السعودية جزائية مدير الأخضر الجديد.