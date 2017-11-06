مدرب إيطاليا: سنتأهل إلى مونديال روسيا

الرياضية - الفرنسية | Monday, 06 November 2017 - 18:29 pm

أعلن جان بييرو فنتورا مدرب المنتخب الايطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين أن فريقه سيذهب بالتأكيد إلى روسيا السنة المقبلة، مع استعداد أبطال العالم 2006 لمواجهة السويد في الملحق الاوروبي المؤهل للمونديال.



وقال فنتورا في مؤتمر صحافي في كوفيرتشيانو: "انها لحظة مهمة بالنسبة إلي لمسيرتي وللاعبين ذهابهم إلى روسيا من عدمه، يمكنهم فتح حقبة او إغلاقها ولكنني لا أفكر حتى في فكرة عدم التأهل سنذهب الى روسيا أنا متيقن من ذلك".



وتقام مباراة ذهاب الملحق الاوروبي بين ايطاليا والسويد الجمعة المقبل في ستوكهولم، على أن تقام مباراة الإياب الإثنين المقبل في ميلانو على ملعب سان سيرو.



وأضاف: "لقد وجدت مجموعة طوعية ومتحمسة فوق العادة وأنا هادئ لأنني أحظى بالتزام اللاعبين ولأن إيطاليا واجهت دائما مثل هذه الحالات الحاسمة، يكفي مشاهدة التذاكر الـ 65 ألف التي تم بيعها حتى الان لمباراة سان سيرو".



وأنهت إيطاليا التصفيات في المركز الثاني للمجموعة السابعة بفارق 5 نقاط خلف اسبانيا التي انتزعت البطاقة المباشرة، وخيبت ايطاليا آمال جماهيرها خصوصا في الجولات الاربع الاخيرة عندما منيت بخسارة مذلة امام اسبانيا 3-0، وحققت فوزين بشق النفس على اسرائيل والبانيا بنتيجة واحدة 1-0، وسقطت في فخ التعادل امام ضيفتها مقدونيا 1-1.



وغابت إيطاليا عن نسختين فقط لكأس العالم الأولى عام 1930 حيث لم ترغب وقتها في المشاركة، والثانية عام 1958 عندما فشلت في التأهل.