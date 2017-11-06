الفريدي يواصل التأهيل في مانشستر يونايتد

الرياض- الرياضية | Monday, 06 November 2017 - 19:30 pm

واصل أحمد الفريدي لاعب المنتخب السعودي والنصر برنامجه التأهيلي في نادي مانشستر يونايتد بعد تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ببرنامج لاعب النصر بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية للمرحلة المقبلة.



وكان الفريدي لاعب النصر والمنتخب السعودي الأول غادر الأسبوع الماضي إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، وذلك لإقامة معسكر إعدادي في النادي الأحمر لمدة عشرة أيام، بهدف رفع مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية.



يشار إلى أن تجهيز الفريدي أتى بتوصية من الأرجنتيني إدغاردو باوزا مدرب الأخضر، ودعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.



ويعتبر وجود الفريدي في يونايتد جزءًا من اتفاقية النادي الكبير مع الرياضة السعودية، التي وقعها تركي آل الشيخ رئيس إدارة الهيئة الشهر الماضي.