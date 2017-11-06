الأخضر الشاب يتجاوز تركمانستان ويتصدر مجموعته

الدمام - الرياضية | Monday, 06 November 2017 - 21:01 pm

تصدر الأخضر الشاب مجموعته الرابعة لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عام، وذلك بعد تغلبه على منتخب تركمانستان بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



وسجل هدف الأخضر الوحيد فراس البريكان عند الدقيقة 75 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع الأخضر رصيده إلى النقطة 6 في المركز الأول، بفارق نقطتين عن منتخب اليمن الذي تعادل اليوم أمام الهند سلبياً.



ويواجه الأخضر في الجولة الأخيرة من التصفيات الاربعاء المقبل نظيره اليمني عند الساعة 7،5 مساءاً.