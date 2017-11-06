الإصابة تغيب الفرج عن الأخضر.. والهزاع يعود

الرياض - الرياضية | Monday, 06 November 2017 - 21:52 pm

أراح الأرجنتيني باوزا مدرب الأخضر السعودي لكرة القدم، اللاعب سلمان الفرج عن التمارين الجماعية اليوم الإثنين وذلك لشعوره بألم في عضلة الساق، فيما شارك المهاجم هزاع الهزاع في التمارين الجماعية وذلك بعد تشافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن مران الأمس.



على الصعيد الميداني، اختتم الأخضر تحضيراته لمواجهة الغد أمام منتخب لاتفيا، في اللقاء الودي الأول في المعسكر الإعدادي المقام حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2018.