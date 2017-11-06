اليوم.. الأخضر يفتتح وديات لشبونة بمواجهة لاتفيا

الرياض - الرياضية | Monday, 06 November 2017 - 23:43 pm

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء نظيره منتخب لاتفيا، في أولى مبارياته الودية، ضمن المعسكر المقام حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 والتي سوف تقام في روسيا الصيف المقبل.



واختتم المنتخب السعودي أمس الإثنين تحضيراته للمباراة من خلال التدريب الذي أقامه على الملعب الوطني بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي وماجد عبد الله مدير المنتخب.



وكانت الحصة التدريبية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليشرع بعدها المدير الفني إدجاردو باوزا في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة بمناورة أجريت على كامل الملعب.