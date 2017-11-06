آل الشيخ يطلب تكليف العقيل برئاسة الشباب

الرياض- الرياضية | Tuesday, 07 November 2017 - 00:24 am

قدّم طلال آل الشيخ رئيس نادي الشباب المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، طلبا لتركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بتكليف أحمد العقيل بمهام إدارة الناداي العاصمي لحين موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي طالب بها الرئيس المبتعد أواخر الشهر الماضي.



بدوره، قدم رئيس الشباب المبتعد شكره وتقديره لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة على الثقة الغالية التي منحت له برئاسة النادي خلال الفترة الماضية، متمنياً للشباب التوفيق في المرحلة المقبلة.