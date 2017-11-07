السعودية.. الحضور الأول في روسيا

متعب العبدالهادي | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر تاريخه 44 مباراة دولية ما بين المواجهات الرسمية أو الودية في القارة الأوروبية. إلا أنه لم يسبق له أبداً أن لعب أي مباراة في الأراضي الروسية.

وسيكون حضوره في المونديال المقبل هو الظهور التاريخي الأول للأخضر في دولة روسيا، وبالتأكيد فإن المنتخب سيلعب فيها العديد من المواجهات، منها 3 مؤكدة في دور المجموعات، وغيرها من المباريات الودية التي تسبق المونديال، والتي عادة ما تلعب فيها المنتخبات المشاركة مواجهات ودية بنفس ملاعب كأس العالم المعتمدة في الدولة المستضيفة.