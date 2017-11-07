العويران سجل الأسرع

متعب العبدالهادي | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

سجل سعيد العويران لاعب خط الوسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أسرع هدف للأخضر في مونديالات كأس العالم، من أصل 9 أهداف تمكن لاعبو الأخضر من تسجيلها في المنتخبات التي نافستهم في المباريات.

وجاء هدف العويران في الدقيقة الخامسة من مواجهته أمام المنتخب البلجيكي في ختام دور المجموعات في مونديال 1994 والذي أعلن من خلاله الأخضر التأهل للدور ثمن النهائي، وصنف هدف العويران من أجمل الأهداف ليس في تلك النسخة فحسب بل على صعيد جميع نسخ كأس العالم.