لاتفيا.. اختبار أول لباوزا قبل البرتغال

متعب العبدالهادي | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء نظيره منتخب لاتفيا، في أولى مبارياته الودية، ضمن المعسكر المقام حاليا في العاصمة البرتغالية لشبونة، في إطار البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 والتي سوف تقام في روسيا الصيف المقبل.

واختتم المنتخب السعودي أمس الإثنين تحضيراته للمباراة من خلال التدريب الذي أقامه على الملعب الوطني بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي وماجد عبد الله مدير المنتخب.

وكانت الحصة التدريبية بدأت بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، ليشرع بعدها المدير الفني إدجاردو باوزا في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة بمناورة أجريت على كامل الملعب.

وشهد التدريب مشاركة المهاجم هزاع الهزاع في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من نزلة البرد التي تعرض لها أمس، فيما لم يشارك اللاعب سلمان الفرج في التدريبات الجماعية لشعوره بألم في عضلة الساق، إذ فضل باوزا إراحته.

الحالة الصحية رائعة

يتمتع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال المعسكر الجاري في لشبونة بصحة جيدة، حيث لم يعد هناك لاعب في العيادة الطبية، حيث كان آخر العائدين اللاعب هزاع الهزاع الذي تعرض لإنفلونزا أمس الأول أجبرت المدرب على إبعاده عن تدريبات الأحد الماضي.

وسيكون بمقدور المدرب الزج بجميع اللاعبين الـ31 المختارين في المعسكر الحالي للمشاركة في المباريات الثلاث، والتي ستبدأ أولاها مساء اليوم أمام لاتفيا، ومن ثم الجمعة المقبل أمام المنتخب البرتغالي، وأخيرا الإثنين المقبل أمام منتخب بلغاريا.