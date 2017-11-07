جاهز للظهور والفرصة لن تتكرر

متعب العبدالهادي | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

عبّر لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم، عن سعادته بانضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي الأول في معسكره الإعدادي المقام حاليًا في لشبونة، مبينًا حرصه على أن يكون حاضرًا بالمستوى المأمول ليكمل مشواره مع المنتخب.

وأكد الصليهم أن هذا المعسكر يشكل أهمية كبيرة لهم كلاعبين كونه يساهم في التأقلم مع الطريقة الفنية للمدرب باوزا، مشيرًا إلى أنهم يسعون اليوم إلى الظهور بالمستوى الفني الذي يؤكد البداية الجيدة للمعسكر.

ويعتبر انضمام الصليهم للمنتخب الأول، هو الأول من نوعه، حيث يسعى اللاعب للتمسك بهذه الفرصة والظهور بالمظهر الجيد مع المدرب من أجل أن يتم اختياره في التشكيلة التي ستظهر في المونديال الكبير في روسيا، كون الفرصة لن تتكرر.

وكان الصليهم برز كلاعب كرة القدم في فريقه الشباب، حيث يعد من أحدث الوجوه الشابة التي انضمت للأخضر، وستكون مواجهة الأخضر أمام لاتفيا الأولى دولياً له كلاعب في حال شارك في المباراة.