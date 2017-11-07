البرنامج يذكرني بإعدادنا لأمريكا

متعب العبدالهادي | Saturday, 04 November 2017 - 00:00 am

أوضح فؤاد أنور، قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سابقاً"، عن إعجابه الشديد بقوة برنامج الأخضر استعداداً لمونديال روسيا، مشيراً إلى أن انضمام لاعبين جدد في كل معسكر هو رسالة قوية جدا للجميع من باوزا والجهاز الإداري.

وقال لـــ "الرياضية": "هذا البرنامج القوي يذكرني بإعدادنا قبل مونديال 1994 في أمريكا، الاتحاد السعودي لكرة القدم وماجد عبد الله مدير المنتخب ونائبه عمر باخشوين إضافة إلى المدرب باوزا يقدمون عملا كبيرا في تحضير لاعبينا بشكل مميز واستغلال أيام "فيفا" بشكل مميز ومنذ زمن لم نستغلها بهذا الشكل".

وقال: "اللعب أمام لاتفيا والبرتغال وبلغاريا مكسب كبير وإضافة فنية متوقعة، لكن أتمنى في حال الخسارة بنتيجة كبيرة ألا تكون ردة الفعل سلبية من الجماهير السعودية ونوعية المباريات التي قمنا بها جيدة جدا، وبعد خروج مجموعتنا في المونديال نعمل على لعب مباريات أمام منتخبات تشابه التي سنلعب معها في كأس العالم".

وأضاف أنور: "نملك لاعبين مميزين في جميع الخطوط، لكن هناك خطين يجب العمل عليهما بشكل قوي ومستمر وهما الدفاع والهجوم، وأنا أرى أن حمد الحمد يقدم مستويات ممتازة ويستحق الفرصة التي تحصل عليها حاليا".

وتابع: "أحب أن أشيد بخطوة الجهازين الفني والإداري في المنتخب بعدم ضم النجم محمد السهلاوي في هذا المعسكر وإبعاده عن الضغط الجماهيري الذي يتعرض له وإراحته في هذه الفترة، على أن يعود من بوابة الدوري بشكل مميز".