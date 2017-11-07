الكثيري يختبر الحكام في 100 سؤال

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Tuesday, 07 November 2017 - 00:00 am

دشنت لجنة الحكام الفرعية في المنطقة الشرقية شعار اللجنة، الذي احتوى على كرة القدم والصافرة وراية الحكام المساعدين وشعار السيفين والنخلة، وأنشأ عبدالعزيز الكثيري رئيس اللجنة والحكم المساعد الدولي السابق، جروباً للحكام المساعدين عبر الواتـس اب، بإرسال حـــالات للتسلل لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة خلال المباريات.

وأبلغ عبدالعزيز الكثيري، الحكام أن المشكلة ليست في الخطأ الذي يقع فيه الجميع وإنما الاستفادة من الخطأ وتصحيحه وتطبيقه بشكل صحيح في المباريات ويرسل الكثيري "100" سؤال شهريا بواقع 25 حالة تحكيمية أسبوعيا للحكام المساعدين عبر القروب لاختبار الحكام ولقطات فيديو، على أن يرسل كل حكم الإجابات عبر رابط خاص لكل حكم.