سندافع عن هدفنا “المشروع” بكل الطرق

حفرالباطن ـ طلال القطيني | Tuesday, 07 November 2017 - 00:00 am

أكد مبارك الظفيري نائب رئيس الباطن على أن الفريق الكروي الأول يسير في الطريق الصحيح وفق ماهو مخطط له، مبديا رضاه عماقدمه الفريق خلال الجولات الماضية، كاشفا عن أن معسكر الفريق المقبل الذي سيقام في مدينة الخبر سيكون خير استعداد لاستكمال ماتبقى من منافسات دوري المحترفين السعودي، وقال للرياضية :”كل شئ في الفريق مرض، نحن راضون تماما عن الرباعي البرازيلي بعد أن أثبتو نجاحهم من خلال المستويات الجيدة اللتي ظهرو بها ونتمنى أن يستمرو على هذا المستوى.. أما بخصوص المحترف البرتغالي فنحن ننتظر قرار مدرب الفريق ماتشادو لاستمراره من عدمه كما سيتم خلال فترة الانتقالات الشتوية الاستعانة بلاعبين، أجنبي ومواليد لتدعيم صفوف الفريق، فهدفنا معلن وهو تحقيق البقاء وسنسعى بكل الطرق المشروعة لتحقيقه، كاشفا عن أنهم في طور إنهاء المفاوضات والاتفاق النهائي، وأضاف متحدثا عن الضائقة المالية اللتي يمر بها النادي :”نعاني من عجز مالي، الأمور تسير بتكاتف رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة لتسيير أمور النادي بجهود ذاتية، أشكر لاعبي الفريق على تحملهم وتضحيتهم من أجل النادي وتقديرهم لظروفنا المادية”.