كلوزه يحمل كأس العالم إلى منصة قرعة مونديال روسيا

الرياضية - الالمانية | Tuesday, 07 November 2017 - 16:48 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، أن الألماني ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي للمونديال، سيحمل كأس العالم على منصة إجراء قرعة دور المجموعات لمونديال 2018 الروسي، في ديسمبر المقبل في العاصمة الروسية موسكو.



وذكر "فيفا" في بيان في موقعه على الإنترنت، أن كلوزه قبل دعوة المشاركة في مراسم القرعة المقررة في قصر الكرملين، وينفرد كلوزه بالرقم القياسي للأهداف المسجلة في كأس العالم، حيث أحرز 16 هدفا خلال أربع نسخ من البطولة بين عامي 2002 و2014، محطماً الرقم السابق المسجل باسم البرازيلي رونالدو، عندما سجل كلوزه في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره البرازيلي7-1 في الدور قبل النهائي لمونديال 2014 بالبرازيل.



وقال كلوزه: "لدي أجمل ذكريات استثنائية في كأس العالم لأسباب يعرفها الجميع، وأشعر بشرف بالغ بأن أكون جزءاً من كأس العالم، حتى بعد اعتزالي، وبالأخص لأقدم لروسيا والعالم الكأس الذي ناضلنا في سبيل الفوز بها في البرازيل عام 2014".



وأضاف كلوزه الذي يعمل حالياً ضمن الجهاز الفني للمنتخب الألماني: "القرعة هي مناسبة تكون فيها أنظار عالم كرة القدم بأسره شاخصة لدقائق إلى مكان واحد، وحجم التوقعات الذي تفرزه هذه المناسبة مذهل".