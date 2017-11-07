الفرج يتأكد من إصابته في لشبونة

لشبونة - الرياضية | Tuesday, 07 November 2017 - 19:09 pm

كشف سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال، بأنه سيجري بعض الفحوصات على موضع إصابته في عضلة الساق، والتي لحقت به في معسكر المنتخب السعودي الأول المقام حالياً في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث سيغيب الفرج عن مواجهة الأخضر أمام لافتيا اليوم الثلاثاء.



ونشر سلمان الفرج صورة له عبر حسابه الشخصي في تطبيق "سناب تشات" علق عليها: "رايح أسوي إشاعة، إن شاء الله خير".



وينتظر اللاعب الدولي مواجهتين هامتين في الأيام القليلة المقبلة، حيث من الممكن أن يغيب عن مواجهة الأخضر أمام منتخب البرتغال 10 سبتمبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر للمشاركة في المونديال الروسي، كما ينتظره نهائي دوري أبطال آسيا 2017 مع فريقه الهلال 18 من الشهر الجاري، أمام فريق أوراوا الياباني، في لقاء يقام على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.