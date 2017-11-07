"فيفا" يكشف متطلبات استضافة مونديال 2026

الرياضية - الألمانية | Tuesday, 07 November 2017 - 20:52 pm

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء القواعد الإرشادية لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2026 بهدف ترسيخ المصداقية بعد العديد من القضايا المتعلقة بالشفافية ومبادئ الأخلاق.



وتتكون القواعد الإرشادية من 35 صفحة، وقال جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وفاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي في كلمة مشتركة: "إن خطوات اختيار الدولة المضيفة لا ينبغي أن يتحمل ولو ذرة من الشك".



وأضافا: "إنها مسئولية "فيفا" تجاه عالم كرة القدم إجراء هذه العطاءات وإجراءات الاختيار بطريقة أخلاقية وشفافة وموضوعية وغير منحازة، بحلول الوقت الذي نعلن فيه من سيستضيف كأس العالم لكرة القدم 2026، يجب أن يكون كل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم قادرين على معرفة سبب هذا الاختيار".



وستكون نسخة كأس العالم 2026 هي الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، وهي الأولى أيضاً التي يتم اختيار الدولة المضيفة بواسطة 211 عضواً في "فيفا" وليس من خلال اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي مثلما كان يحدث في الماضي.



وتعتزم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم، كما ابدت المغرب اهتمامها بالبطولة، عملية الترشح تتضمن وجود فريق عمل لتقييم ملفات الدول المترشحة، وسيتم نظر تقرير فريق العمل من خلال مجلس "فيفا"، مما ينتج عنه قائمة مختصرة من المرشحين تطرح للتصويت خلال كونجرس "فيفا".



وأوضح الفيفا أن المرشحين المحتملين عليهم الالتزام رسمياً بإجراء أنشطتهم على أساس مبادئ إدارة الأحداث المستدامة واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية.



ومن المقرر أن يتم انتخاب الدولة المضيفة لمونديال 2026 في 13 يونيو 2018، ولكن إذا لم تسفر هذه الجولة عن اختيار دولة مضيفة، فإن إجراءات الترشح ستمتد لعامين أخرين حتى مايو 2020.



وفي الحالة الأخيرة سيحق لدول أوروبا وآسيا التقدم بطلب الترشح لاستضافة البطولة، بعد أن تم حظرهم في البداية نظراً لاستضافة النسختين المقبلتين لكأس العالم في أوروبا وآسيا، حيث تستضيف روسيا نسخة 2018 فيما تستضيف قطر نسخة 2022.