الإصابات تداهم الهلال قبل النهائي الآسيوي

الهلال - الرياضية | Tuesday, 07 November 2017 - 20:57 pm

قبل 11 يوماً من ذهاب النهائي الآسيوي، بدأت الإصابات تلاحق لاعبي فريق الهلال الأول، بعد أن تقرر مغادرة نواف العابد غداً الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية "باريس" لإجراء فحص طبي على موضع إصابته لدى جيليس ريبول استشاري جراحة الأوتار الضامة، بعد تعرضه للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.



فيما تعرض اللاعب حسن كادش إلى آلام في العضلة الأمامية في تدريب اليوم، حيث تسببت بعدم إكماله مران الفريق الأزرق في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، استعداداً لخوض ذهاب نهائي القارة الآسيوية السبت 18 من نوفمبر الجاري أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.



في حين تعرض سلمان الفرج في معسكر الأخضر المقام حالياً في لشبونة لإصابة في عضلة الساق.