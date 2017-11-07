بهدفي الزقعان ومختار.. الأخضر يكسب أولى ودياته في لشبونة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 07 November 2017 - 22:18 pm

كسب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أولى مبارياته الودية أمام لاتفيا 2-0، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في إطار تحضيرات الأخضر للمونديال الروسي 2018 الصيف المقبل.



وسجل الأخضر الهدف الأول عن طريق علي الزقعان عند الدقيقة 39، قبل أن يضيف مختار فلاتة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.



وسيخوض الأخضر مواجهتين وديتين أمام البرتغال في العاشر من نوفمبر الجاري، وبلغاريا في الرابع الشهر من الشهر ذاته استعداداً للمونديال المقبل.