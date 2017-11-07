الأخضر الشاب يبحث عن بطاقة التأهل أمام اليمن

الدمام - الرياضية | Tuesday, 07 November 2017 - 22:58 pm

يبحث الأخضر الشاب غدًا الأربعاء، عن كسب بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 بإندونيسيا، وذلك عندما يواجه نظيره اليمني في الجولة الثالثة والأخيرة، بفرصتي الفوز أو التعادل، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.



وكان الأخضر الشاب تغلب يوم أمس، على نظيره التركمانستاني بهدف دون رد، وجاء هدف الأخضر الوحيد من إمضاء اللاعب فراس البريكان عند الدقيقة 74 من زمن المباراة.



وبهذا الانتصار تصدر الأخضر الشاب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن اليمن في المركز الثاني.